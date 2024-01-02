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الأوقاف: بدء قراءة كتاب الأذكار المنتخبة للإمام النووي بالمساجد الأحد

01:00 ص الثلاثاء 02 يناير 2024

الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

قررت وزارة الأوقاف قراءة كتاب "الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار (صلى الله عليه وسلم )" للإمام النووي، وذلك بدءً من يوم الأحد المقبل عقب صلاة العصر مباشرة.

وأوضحت في بيان لها، أنه سيتم منح إجازات على يد كبار علماء الحديث لكل من يحقق حضورًا فعليا أكثر من 75%، والباقي عبر وسائل التواصل من الأئمة والواعظات والطلاب الجامعيين وغيرهم، وسيتم تباعا ولاحقاً مواعيد هذه المجالس المباركة، بحيث يتم ختم الكتاب قبل رمضان بإذن الله تعالى.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي حرصًا منها على نشر الأذكار والأدعية النبوية اقتداء بنبينا (صلى الله عليه وسلم) في المداومة عليها والتماسًا لبركتها والدعاء بما دعا به الحبيب (صلى الله عليه وسلم) رجاء الاستجابة.

الأذكار المنتخبة الإمام النووي المساجد وزارة الأوقاف

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