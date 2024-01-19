نشرة التوك شو| فيروس "x" وممر لوجستي جديد وانتقادات لاذعة للحكومة

تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

استشاري مناعة: لا يوجد وباء يدعى "x" وتصريح منظمة الصحة تحذيري

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إنه لا يوجد وباء يدعي "x" ولكن هناك وباء افتراضي وهو ما قصدته منظمة الصحة العالمية في تحذيراتها.

وأضاف أمجد الحداد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن تخويف المواطنين من مرض "x " أمر يدعو للتعجب، ولكن هناك افتراضات تستند إلى وجود أمراض أو فيروسات نتيجة التغيرات المناخية تعمل على تحور فيروسات كانت تصيب الحيوانات وتتنقل إلى البشر لتكون أشد فتكا.

وتابع استشاري المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، أن هناك بلاد لم تسقط بها أمطار وأصبح المطر يتساقط عليها، ودول لم تكن مشمسة أصبحت العكس، بسبب التغيرات المناخية، بالإضافة إلى إهمال الإجراءات الاحترازية، مشددا على أن فيروس "x " متحور وليس مخلق.

ضياء الدين داوود: المشهد الاقتصادي مأزوم للغاية ونحتاج إلى تغييرات وزارية جذرية

قال النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس الشعب، إن المشهد الاقتصادي مأزوم للغاية ونحتاج إلى تغييرات وزارية جذرية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، عبر فضائية "cbc": "الوضع الإقليمي أصبح الآن معقدا جدا، مما يزيد صعوبة المشهد في الداخل".

وتابع: "المشهد الاقتصادي يأتي في مقدمة الملفات التي تؤرق المواطنين والذي استنفد فيه صبرهم، لتعقدات المشهد الاقتصادي واللي محدش يطرح بملامح واضحة وجلية رؤية لمستقبل آمن تحل فيها تدبير النقد الأجنبي".

مصطفى بكري نقلًا عن مصادر: القضاء على السوق الموازية للدولار قريبًا

قال الإعلامي مصطفى بكري، نقلًا عن مصدر حكومي مسؤول، إنه لن تمضي أسابيع قليلة إلا وسيكون لدينا حصيلة دولارية تمكن البنك المركزي من توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، مشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية سوف تشهد تحسنًا خلال الأسابيع المقبلة وقبل أبريل المقبل.

وأضاف بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس: "سيتم القضاء على السوق الموازية للدولار قريبًا، والرئيس السيسي أكد أنه لا يوجد تعويم جديد في سعر الصرف ووجه الحكومة بالحفاظ على الاحتياطي الدولاري"، مؤكدًا أن مصر استطاعت القضاء على السوق الموازية في 3 أسابيع عام 2022.

وتابع "الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على الأوضاع الاقتصادية بمصر بشكل قوي، ومصر تعرضت لحملات أجنبية معادية بهدف ضرب الاقتصاد"، مؤكدًا أن الرئيس السيسي وجه بضرورة توفير كل السلع الأساسية وسد الاحتياجات رغم أن قناة السويس خسرت 40% من عائداتها وهيئة البترول خسرت 125 مليار جنيه نتيجة ارتفاع أسعار الوقود عالميا.

وزير النقل: ممر لوجستي بين العريش وطابا بتكلفة 28 مليار جنيه

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن وزارته تعمل وفق خطة لتنفيذ الطرق والكباري ومحاور النيل والسكك الحديدية، لافتا إلى أنه جاري العمل عمل ممر لوجستي بين العريش وطابا بتكلفة 28 مليار جنيه.

وأوضح وزير النقل، في لقاء خاص مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "من العاصمة" عبر قناة "إكسترا نيوز"، مساء الخميس: "لدينا ميناء في نويبع، ونقوم بعمل ميناء جديد، لم نبدأ ولكن خططنا وسنبدأ قريبًا جدًا في منطقة طابا، وهذا الميناء الذي سيتواجد في طابا سيكون ميناء نقل بضائع واستقبال حاويات وبضائع، ثم ميناء به مارينا لليخوت، حيث نعمل على تطوير سياحة اليخوت".

وأشار الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالحصول على ترخيص خلال 30 دقيقة فيما يتعلق بسياحة اليخوت.

كامل الوزير: نستهدف تحويل معهد وردان إلى أول جامعة للنقل في مصر

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن المعهد العالي لتكنولوجيا النقل في وردان من المقرر أن يتحول إلى أول جامعة للنقل في مصر، مشيرًا إلى أن تلك الجامعات موجودة في كوريا واليابان والدول المتقدمة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج "من العاصمة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس: "أنا خريج كلية فنية عسكرية هندسة تخصص إنشاءات، لكنني لم أدرس علوم النقل بالقدر الذي يجعلني مهندس نقل شاطر في تخصص معين".

وأشار إلى أن "الجامعة تضم تخصصات مختلفة لتخريج مهندسين في مجالات؛ الأنفاق وسكك الحديد والموانئ البرية والطرق، إضافة إلى كلية تكنولوجيا تسمح بتوطين صناعة النقل في مصر".

وذكر أن "الدولة وضعت مخططًا عام 2014 للنهوض بمنظومة البنية الأساسية والتحتية"، قائلًا إن المنظومة لا تعتمد على إقامة الطرق والكباري فقط، بل تمتد لتشمل السكك الحديدية والموانئ والاتصالات والكهرباء والغاز، إضافة إلى شبكة من المحاور اللوجستية.

كامل الوزير: المونوريل هو الوسيلة الثالثة التي تصل للعاصمة الإدارية

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن المونوريل هو الوسيلة الثالثة التي تصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث جرى تشغيل القطار الكهربائي الخفيف، وبالنسبة إلى المونوريل فقد تم البدء في التشغيل التجريبي للركاب في منطقة محطة المشير طنطاوي.

وأضاف الوزير، في حواره مع الإعلامية خلود زهران، مقدمة برنامج "من العاصمة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "في 5 نوفمبر الماضي تم بدء التشغيل التجريبي للمونوريل، وهذا التشغيل دون ركاب وسيستغرق 6 شهور، ويمكن أن يتضمن الركاب".

وتابع وزير النقل والمواصلات: "المونوريل يبدأ من خط شرق النيل الذي يبدأ من منطقة إستاد القاهرة حتى محطة العدالة وهي آخر محطة في العاصمة الإدارية الجديدة".

وزير النقل: الرئيس وجه بالحصول على ترخيص سياحة اليخوت خلال 30 دقيقة

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالحصول على ترخيص خلال 30 دقيقة فيما يتعلق بسياحة اليخوت.

وأضاف: "ويمكن لليخت الدخول في أي جزيرة في البحر الأحمر أو منطقة خليج العقبة وخليج السويس بالإضافة إلى ممارسة الغطس والعوم ومختلف الأنشطة، ويتم دفع الرسوم في مكان واحد ويتم الحصول على التصديق من مكان واحد أيضا".

وأوضح وزير النقل والمواصلات، في لقاء خاص مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "من العاصمة" عبر قناة "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أنهم يعملون على تنفيذ خطة الطرق والكباري ومحاور النيل والسكك الحديدية، لافتا إلى أنهم يقومون بعمل ممر لوجستي بين العريش وطابا، وسيتكلف خط الربط بين منطقة بئر العبد إلى العريش وطابا على الخليج العقبة 28 مليار جنيه.

وتابع: "كان لدينا ميناء في نويبع، ونقوم بعمل ميناء جديد، لم نبدأ ولكن خططنا وسنبدأ قريبا جدا في منطقة طابا، وهذا الميناء الذي سيتواجد في طابا سيكون ميناء نقل بضائع واستقبال حاويات وبضائع ثم ميناء به مارينا لليخوت، حيث نعمل على تطوير سياحة اليخوت".

فخري الفقي: الغلاء والتضخم لها تأثيرات على النسيج الاجتماعي

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحرب في غزة لها تداعيات على الدولة المصرية.

وأضاف فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس: "هناك العديد من التحديات التي تقابل صانع القرار في مصر في ظل التداعيات المحطية، منها معدل التضخم المرتفعة والغلاء".

وأشار إلى أن "الغلاء والتضخم لها تأثيرات على النسيج الاجتماعي، حيث أن الغني يزداد غنى في التضخم والفقير يزداد فقرا"، موضحا أن صانع القرار يتجه نحو تخفيض معدلات التضخم في هذه التداعيات.