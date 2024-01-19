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BBC

استشاري مناعة: لا يوجد وباء يدعى "x" وتصريح منظمة الصحة تحذيري

12:56 ص الجمعة 19 يناير 2024

الدكتور أمجد الحداد

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كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إنه لا يوجد وباء يدعي "x" ولكن هناك وباء افتراضي وهو ما قصدته منظمة الصحة العالمية في تحذيراتها.

وأضاف أمجد الحداد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن تخويف المواطنين من مرض "x " أمر يدعو للتعجب، ولكن هناك افتراضات تستند إلى وجود أمراض أو فيروسات نتيجة التغيرات المناخية تعمل على تحور فيروسات كانت تصيب الحيوانات وتتنقل إلى البشر لتكون أشد فتكا.

وتابع استشاري المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، أن هناك بلاد لم تسقط بها أمطار وأصبح المطر يتساقط عليها، ودول لم تكن مشمسة أصبحت العكس، بسبب التغيرات المناخية، بالإضافة إلى إهمال الإجراءات الاحترازية، مشددا على أن فيروس "x " متحور وليس مخلق.

الدكتور أمجد الحداد، خط أحمر محمد موسى فيروس X

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