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BBC

وزير الخارجية الأسبق يناقش المتغيرات السياسية الراهنة بـ"الصحفيين" الإثنين

05:00 ص الجمعة 19 يناير 2024

السفير نبيل فهمي

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كتب- إسلام لطفي:

تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، حوارًا مفتوحًا مع وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي، حول المتغيرات السياسية الراهنة، وتداعيات العدوان الصهيونى على غزة.

وأعلنت اللجنة أن اللقاء يقام يوم الإثنين المقبل، فى السادسة مساءً بالقاعة المستديرة فى الدور الثالث بمبنى النقابة.

وكان قد نظم مجلس نقابة الصحفيين يوما تضامنيا مع فلسطين في ذكرى مرور 100 يوما من العدوان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، تحت شعار " 100 يوما من الإبادة.. أوقفوا العدوان حاكموا مجرمي الحرب".

ودعا المشاركون في اليوم إلى تكثيف الجهود لمحاكمة قادة الحرب الصهاينة وداعميهم عن جريمة الإبادة الجماعية والتي امتدت من القاء الاف الاطنان من المتفجرات إلى فرض حصار مروع على الشعب الفلسطيني لتجويعه وتعطيشه كجزء من مخطط التهجير، الذي هزم بصمود الشعب الفلسطيني البطل ومن خلال تصدي الدولة المصرية له.

نقابة الصحفيين نبيل فهمي المتغيرات السياسية الراهنة

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