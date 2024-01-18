ضياء الدين داوود: المشهد الاقتصادي مأزوم للغاية ونحتاج إلى تغييرات وزارية جذرية

كتب- حسن مرسي:

قال النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس الشعب، إن المشهد الاقتصادي مأزوم للغاية ونحتاج إلى تغييرات وزارية جذرية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، عبر فضائية "cbc": "الوضع الإقليمي أصبح الآن معقدا جدا، مما يزيد صعوبة المشهد في الداخل".

وتابع: "المشهد الاقتصادي يأتي في مقدمة الملفات التي تؤرق المواطنين والذي استنفد فيه صبرهم، لتعقدات المشهد الاقتصادي واللي محدش يطرح بملامح واضحة وجلية رؤية لمستقبل آمن تحل فيها تدبير النقد الأجنبي".

وواصل: نعيش في وضع اقتصادي مأزوم وسط تصريحات مضحكة، يأتي منها على لسان وزراء ومجموعات وزارية، وكل أن كل يوم نخرج من المؤشرات الهامة والتي لها تقديرات غير منفصلة عن الوضع الاقليمي وغير منزهة عن الهوى، وتتداخل فيها كافة المقومات التي تؤدي بنا إلى وضع اقتصادي محرج مأزوم.

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مصطفى بكري نقلًا عن مصادر: القضاء على السوق الموازية للدولار قريبًا