مصطفى بكري نقلًا عن مصادر: القضاء على السوق الموازية للدولار قريبًا

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي مصطفى بكري، نقلًا عن مصدر حكومي مسؤول، إنه لن تمضي أسابيع قليلة إلا وسيكون لدينا حصيلة دولارية تمكن البنك المركزي من توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، مشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية سوف تشهد تحسنًا خلال الأسابيع المقبلة وقبل أبريل المقبل.

وأضاف بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس: "سيتم القضاء على السوق الموازية للدولار قريبًا، والرئيس السيسي أكد أنه لا يوجد تعويم جديد في سعر الصرف ووجه الحكومة بالحفاظ على الاحتياطي الدولاري"، مؤكدًا أن مصر استطاعت القضاء على السوق الموازية في 3 أسابيع عام 2022.



وتابع "الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على الأوضاع الاقتصادية بمصر بشكل قوي، ومصر تعرضت لحملات أجنبية معادية بهدف ضرب الاقتصاد"، مؤكدًا أن الرئيس السيسي وجه بضرورة توفير كل السلع الأساسية وسد الاحتياجات رغم أن قناة السويس خسرت 40% من عائداتها وهيئة البترول خسرت 125 مليار جنيه نتيجة ارتفاع أسعار الوقود عالميا.

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