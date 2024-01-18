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BBC

مناقشة تداعيات العدوان الصهيوني على غزة.. "الصحفيين" تستضيف وزير الخارجية الأسبق الإثنين المقبل

08:51 م الخميس 18 يناير 2024

السفير نبيل فهمي

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كتب- إسلام لطفي:

تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، حوارًا مفتوحًا مع وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي، حول المتغيرات السياسية الراهنة، وتداعيات العدوان الصهيونى على غزة.

وأعلنت اللجنة أن اللقاء يقام يوم الإثنين المقبل، فى السادسة مساءً بالقاعة المستديرة فى الدور الثالث بمبنى النقابة.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد نظم يوماً تضامنيا مع فلسطين في ذكرى مرور 100 يوما من العدوان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، تحت شعار " 100 يوما من الإبادة.. أوقفوا العدوان حاكموا مجرمي الحرب".

ودعا المشاركون في اليوم إلى تكثيف الجهود لمحاكمة قادة الحرب الصهاينة وداعميهم عن جريمة الإبادة الجماعية والتي امتدت من القاء الاف الاطنان من المتفجرات إلى فرض حصار مروع على الشعب الفلسطيني لتجويعه وتعطيشه كجزء من مخطط التهجير، الذي هزم بصمود الشعب الفلسطيني البطل ومن خلال تصدي الدولة المصرية له.

نبيل فهمي العدوان الصهيونى على غزة فلسطين نقابة الصحفيين

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