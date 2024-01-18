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BBC

كامل الوزير: نستهدف تحويل معهد وردان إلى أول جامعة للنقل في مصر

07:44 م الخميس 18 يناير 2024

معهد وردان للنقل

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كتب- حسن مرسي:
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن المعهد العالي لتكنولوجيا النقل في وردان من المقرر أن يتحول إلى أول جامعة للنقل في مصر، مشيرًا إلى أن تلك الجامعات موجودة في كوريا واليابان والدول المتقدمة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج "من العاصمة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس: "أنا خريج كلية فنية عسكرية هندسة تخصص إنشاءات، لكنني لم أدرس علوم النقل بالقدر الذي يجعلني مهندس نقل شاطر في تخصص معين".

وأشار إلى أن "الجامعة تضم تخصصات مختلفة لتخريج مهندسين في مجالات؛ الأنفاق وسكك الحديد والموانئ البرية والطرق، إضافة إلى كلية تكنولوجيا تسمح بتوطين صناعة النقل في مصر".

وذكر أن "الدولة وضعت مخططًا عام 2014 للنهوض بمنظومة البنية الأساسية والتحتية"، قائلًا إن المنظومة لا تعتمد على إقامة الطرق والكباري فقط، بل تمتد لتشمل السكك الحديدية والموانئ والاتصالات والكهرباء والغاز، إضافة إلى شبكة من المحاور اللوجستية.

ولفت إلى أن البنية الأساسية أساس التنمية في ألمانيا بعد الحرب الثانية وأساس نهضة أمريكا، معقبًا: بدون بنية أساسية لا قدرة على الحركة أو إمكانية لتحقيق تنمية زراعية وصناعية أو الربط مع الدول المحيطة.

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معهد وردان وزير النقل كامل الوزير

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