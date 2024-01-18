كامل الوزير: المونوريل هو الوسيلة الثالثة التي تصل للعاصمة الإدارية

كتب- حسن مرسي:

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن المونوريل هو الوسيلة الثالثة التي تصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث جرى تشغيل القطار الكهربائي الخفيف، وبالنسبة إلى المونوريل فقد تم البدء في التشغيل التجريبي للركاب في منطقة محطة المشير طنطاوي.

وأضاف الوزير، في حواره مع الإعلامية خلود زهران، مقدمة برنامج "من العاصمة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "في 5 نوفمبر الماضي تم بدء التشغيل التجريبي للمونوريل، وهذا التشغيل دون ركاب وسيستغرق 6 شهور، ويمكن أن يتضمن الركاب".

وتابع وزير النقل والمواصلات: "المونوريل يبدأ من خط شرق النيل الذي يبدأ من منطقة إستاد القاهرة حتى محطة العدالة وهي آخر محطة في العاصمة الإدارية الجديدة".

وأكد الوزير أن القطار الكهربائى الخفيف والمونوريل والقطار السريع وسائل متطورة وآمنة، وتم التخطيط لها لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة وبالفعل الوسائل التي تم تشغيلها تخدم تجمعات عمرانية كبيرة جدًا.

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