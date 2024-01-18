المتحدث العسكري: إحباط محاولة تهريب على الاتجاه الإستراتيجي الشمالي الشرقي

كتب - محمد سامي:

أعلن المتحدث العسكرى العقيد أركان حرب العقيد غريب عبدالحافظ أنه تم إحباط محاولة تهريب للمواد المخدرة تقدر بحوالي 300 كيلوجرام من المواد المخدرة مختلفة الأنواع ، ما أسفر عن مقتل عدد 3 أفراد مهربين.

وأكد المتحدث العسكري، في بيان اليوم الخميس، أن ذلك يأتي استمرارا لجهود العناصر الأمنية المسئولة عن تأمين خط الحدود الدولية المصرية على الإتجاه الإستراتيجي الشمالي الشرقي.

وأكدت القوات المسلحة استمرار جهودها بكل يقظة في تأمين كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.