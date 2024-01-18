نائب وزير السياحة: مصر تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية السياحية

كتب- محمد أبو بكر:

شاركت، غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، كمتحدث رئيسي في الجلسة الحوارية التي عٌقدت ضمن فعاليات المؤتمر السياحي الذي تنظمه إحدى كبريات الشركات العالمية في تكنولوجيا معلومات السفر والسياحة بالقاهرة، بحضور أكبر وكلاء السياحة والسفر في أفريقيا وآسيا الوسطى ومنطقة الشرق الأوسط وتركيا.

واستعرضت نائب الوزير، وفق بيان الوزارة الخميس، خلال كلمتها، أبرز الإنجازات التي حققتها صناعة السياحة في مصر خلال العام الماضي وتوقعات العام الجاري، مؤكدة أن سياسة الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري ترتكز على إبرازه كوجهة سياحية مميزة ومستدامة تزخر بالآثار والثقافة الغنية والموارد الطبيعية المتنوعة.

وقالت شلبي، إن صناعة السياحة في مصر تتميز بالنمو المستمر والإمكانات الهائلة، مشيرة إلى الهدف الطموح الذي تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيقه هو الوصول بأعداد السائحين الوافدين إلى مصر إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وأكدت، أن الموقع الجغرافي لمصر يعد عاملًا هامًا لجذب السائحين؛ لقربها من العديد من الأسواق السياحية المستهدفة، بالإضافة إلى التيسيرات والتسهيلات التي قدمتها الحكومة المصرية للحصول على التأشيرات السياحية لدخول مصر، حيث يمكن لمواطني أكثر من 180 دولة الحصول على التأشيرة إلكترونيًا من خلال البوابة المخصصة لذلك، كما يمكن لمواطني 80 دولة الحصول على التأشيرة عند الوصول، فضلًا عن إمكانية الحصول على تأشيرة متعددة الدخول طويلة الأجل سارية لمدة 5 سنوات من خلال أي من البعثات الدبلوماسية لمصر والبالغ عددها 120 بعثة حول العالم.

وأشارت شلبي، إلى أن مصر بها العديد من الفرص الاستثمارية لاسيما الاستثمار السياحي، مشيرة إلى ما يحظى به المقصد المصري من إشادات في وسائل الإعلام الدولية، واختيار مصر ضمن قائمة محرك البحث جوجل لأكثر 10 مقاصد سياحية بحثًا خلال عام 2023، وتم تسليط الضوء عليها باعتبارها المقصد الأكثر رواجًا وإقبالا في قارتها خلال عام 2023.

وقدمت نائب الوزير، عرضًا تقديميًا استعرضت خلاله أهم المقاصد السياحية المصرية، وما بها من مقومات وأنشطة وأنماط ومنتجات سياحية متنوعة من بينها منتج السياحة الثقافية، ومنتج السياحة الشاطئية والترفيهية، بالإضافة إلى زيارة النقاط الواقعة على مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.

وعلى هامش المؤتمر، التقت شلبي مع مسئولي الشركة المنظمة للمؤتمر حيث تم بحث السبل المختلفة للترويج للمقصد السياحي المصري من خلال منصات الشركة على مستوى العالم حتى يتسنى عرضه على شركات السياحة بشكل متميز، بالإضافة إلى بحث الآليات المختلفة لتقديم الدعم التكنولوجي للمتاحف والمواقع الأثرية.

وشارك في المؤتمر عدد 35 مديراً تنفيذياً من ممثلي كبريات وكالات السياحة والسفر من دول كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة وكازاخستان ونيجيريا وسلطنة عُمان وجنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية وتركيا.

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