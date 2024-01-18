إعلان

BBC

وزير الدفاع يلتقي نظيره البريطاني لمناقشة تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط

06:17 م الخميس 18 يناير 2024

وزير الدفاع يلتقي نظيره البريطاني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- محمد سامي:
التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالوزير جرانت شابس وزير الدفاع البريطاني والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع الراهنة بمنطقة الشرق الأوسط وكذا علاقات التعاون الثنائى والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة التى تجمع البلدين الصديقين فى مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية تنسيق الرؤى والجهود المشتركة لتجنب التصعيد القائم ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

فيما أشاد وزير الدفاع البريطانى بالدور المصرى الفاعل فى محيطها الإقليمى خاصة مع استمرار الأزمة الراهنة فى قطاع غزة وانعكاساتها على الأمن والإستقرار الإقليمى والدولى.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعددٌ من قادة القوات المسلحة والسفير البريطانى بالقاهرة.

محمد زكي بريطانيا وزير الدفاع جرانت شابس

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الجيزة: رفع ٧٠٠ حالة إشغال بشوارع إمبابة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* تغطية اليوم السادس: مصر وغانا في كأس الأمم.. إحصائيات وقنوات ناقلة مفتوحة
* انخفاض حرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من تغيرات جوية في هذا التوقيت
* الدولار في السوق السوداء يسجل رقما قياسيا جديدا.. وصل لـ60 جنيها
* القنوات المجانية لبث مباراة منتخب مصر وغانا