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BBC

بالفيديو.. وزيرة الهجرة تكشف لـ"مصراوي" سبب انخفاض تحويلات المصريين بالخارج

06:05 م الخميس 18 يناير 2024

وزيرة الهجرة في حوار مع مصراوي

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كتب- إسلام لطفي:
تصوير- نادر نبيل:
كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، الأسباب الرئيسية التي تقف وراء انخفاض تحويلات المصريين بالخارج، الأمر الذي سبَّب تدفقًا أقل لمصر من الدولار.

وقالت في تصريح خاص لـ"مصراوي": كثير من الأسباب التي تجمَّعت في الوقت ذاته، منها أنَّ العالم أجمع يمر بأزمات متلاحقة وبدأت بكوفيد- 19، ثم أزمات إثر زلازل وأعاصير في دول مختلفة والحرب الأوكرانية الروسية، التي أدت إلى حدوث أزمة طاقة والتي بدورها أدت إلى ازمة اقتصادية عالمية، وفي ظل وجودها اشتعلت الحرب في السودان والآن القصف في غزة، والأوضاع غير الآدمية الموجودة هناك.

وأضافت: ونتحدث عن أزمات طاحنة لحقت بالعالم، والمواطنون لا يستطيعون مواكبة كل هذه الأزمات والخروج منها، خصوصًا الاقتصادية العالمية منها، التي أدت إلى خوف الجميع على الأموال أو المدخر من رواتبهم وكلٌ يُريد الاحتفاظ بأمواله.

وتابعت: والمصريون عندما يواجهون أي نوع من أنواع الأزمات سواء كانوا في الداخل أو الخارج يسلكون الطريقة ذاتها، حيث إن المصري حريص على أن يحتفظ بماله معه ولا يضعها في أي مكان آخر.

واستطردت: فالوضع والمسرح العالمي أثَّر كثيرًا جدًا ولا يُمكن أن نُنكر أن وجود سعرين للصرف ما بين الرسمي والآخر في السوق السوداء، ساعد على وجود حالة تردد لدى المصريين بالخارج.

وزيرة الهجرة سها جندي تحويلات المصريين بالخارج تحويلات الدولار

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