"بحوث الصحراء" يتسلم مركز خدمات تنموية بمدينة الحسنة وسط سيناء

انخفاض حرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من تغيرات جوية في هذا التوقيت

كتب- أحمد مسعد:



وجه الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، بسرعة تشغيل مراكز الخدمات التنموية بشبه جزيرة سيناء، من خلال فريق بحثي لاستلام مركز الخدمات التنموية بالدفبدف بمدينة الحسنة بوسط سيناء.

وبحسب بيان اليوم الخميس، تابع الفريق أعمال استلام المركز وتشغيل محطات تحلية ومعالجة المياه استعدادًا لتجهيز المركز لمستلزمات التشغيل لخدمة التجمعات التنموية الزراعية القريبة من المركز.

وقال الدكتور عماد عوض، منسق المشروعات التنموية بسيناء، إن المركز وجه أنشطته البحثية والتطبيقية لخدمة التنمية الزراعية بشبه جزيرة سيناء، مشيرًا إلى أن مجموعة من الباحثين زاروا مركز الخدمات التنموية المتكاملة بسهل القاع لجنوب سيناء.

وأوضح "عوض"، أن الفرق البحثية تضم تخصصات أمراض النبات وميكروبيولوجيا الأراضي وفسيولوجيا الحيوان واستكشاف وكيمياء المياه؛ بهدف تحديد استراتيجيات العمل لمراكز الخدمات لمواجهة تحديات التنمية الزراعية ومساعدة المزارعين بمناطق التجمعات الزراعية والأودية الداخلية بمحافظة جنوب سيناء المساهمة في تنفيذ سياسة التنمية الزراعية للدولة وتحسين الممارسات الزراعية.