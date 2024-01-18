انخفاض حرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من تغيرات جوية في هذا التوقيت

كتب- محمد أبو بكر:

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من الاثنين المقبل، ستتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، مع منخفض جوي سطحي، وامتداد لمنخفض جوي بطبقات الجو العليا، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأضافت منار غانم، لمصراوي، أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض قيم درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية خاصة الشمالية، بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات مئوية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، تأثر حالة الطقس بداية من الاثنين المقبل بنشاط رياح على أغلب الأنحاء؛ مما يزيد من الإحساس بانخفاض قيم درجات الحرارة.

وأشارت إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على المحافظات الشمالية، تصل إلى محافظات الوجه البحري، وتختلف شدتها على مدار يومي الاثنين والثلاثاء.

وحذرت المواطنين من تغيير نوعية الملابس خلال الفترة القادمة؛ نتيجة الانخداع بأشعة الشمس، مع ضرورة الحفاظ على ارتداء الملابس الشتوية خلال فترات اليوم، والشتوية الثقيلة خلال فترات الليل، والقيادة بحرص وحذر خلال فترة تكون الشبورة المائية واتباع تعليمات المرور، وفي حالة انخفاض الرؤية يُفضل عدم القيادة.

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