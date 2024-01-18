الجيزة: ضعف المياه لمدة 6 ساعات ببعض مناطق الهرم مساء الجمعة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، ضعف المياه لمدة 6 ساعات ببعض المناطق بالهرم مساء الجمعة، في إطار تنفيذ أعمال مد مواسير مياه صلب قطر 300 مم على سطح محطة مترو المساحة، ضمن أعمال المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق.

وبحسب المحافظة، فالأمر يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بغلق المياه لنهو أعمال الربط لخط المياه الجديد قطر 300 مم على الخط القائم بشارع الهرم.

وقالت الجيزة، في بيان الخميس، إن الأمر ينتج عنه ضعف المياه بالمناطق الآتية: "نصر الدين، ومبنى محافظة الجيزة، والمساحة، وناصر الثورة، ومدكور، وأبو حازم، وشارع ابن بطوطة"، لمدة 6 ساعات، بدءًا من الساعة 11 مساء يوم الجمعة الموافق 19 يناير وحتى الساعة 5 صباح يوم السبت الموافق 20 يناير.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال، موجهًا رئيس حي العمرانية بالمتابعة الميدانية للأعمال، وإزالة أي معوقات؛ للتسهيل على الشركة المنفذة.

ونوهت محافظة الجيزة، بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بضعف المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125.

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