وظائف وزارة النقل 2024.. شروط وتفاصيل تعيينات هيئة الأنفاق

كتب- محمد نصار:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل لتعيين عدد 96 شخصًا في وظيفة مهندس.

وتشمل التخصصات المطلوبة، وفق الإعلان: (مهندس ميكانيكا - مهندس كهرباء - مهندس تصميم مدني - مهندس تصميم معماري - مهندس اتصالات - مهندس كهرباء حاسبات - مهندس إشارات - مهندس أبحاث تربة - مهندس طرق - مهندس تنفيذ - مهندس عطاءات وعقود - مهندس حصر ومستخلصات - مهندس مبان - مهندس مراقبة جودة - مهندس مساحة - مهندس بحوث - مهندس ميكاترونيك) .

كما تشمل التخصصات المطلوبة، 5 في وظيفة أخصائي شئون مالية بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ويمكن الاطلاع على الإعلان وشروط التقديم من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي، من هنا.