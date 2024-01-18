وزير الصحة يشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لسرطان الثدي والأورام المناعية

كتب - أحمد جمعة:

تصوير - هاني رجب:

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السادس عشر لسرطان الثدي وأمراض النساء والأورام المناعية، بأحد فنادق القاهرة.

ومن المقرر أن تنظم على هامش المؤتمر مائدة مستديرة للقيادات بشأن أنواع سرطان المرأة في إقليم شرق المتوسط بالتعاون مع مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية.

وبحسب الدكتور هشام الغزالي، رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة ورئيس الجمعية الدولية للأورام، فإن المؤتمر يتطرق إلى رفع مؤشرات الصحة العامة للمرأة بعد خفض نسب الوفاة بأورام الثدى لأقل من ٥٪ نتيجة تطور أساليب العلاج خلال ٢٠ عام، والدور المتنامي للذكاء الاصطناعي فى تطور أساليب التشخيص والكشف المبكر لأورام الثدى، والطفرة الكبيرة التي حققتها الأدوية المدمجة في علاج الأورام.

ولفت إلى أنه يتطرق أيضاً إلى أهمية البحث العلمي في دفع جهود الدول الأفريقية والعربية بمجال مكافحة الأورام.

وأضاف أن مؤتمر هذا العام يشهد حضور أكثر من 150 من أفضل العلماء على مستوى العالم بجمهورية مصر العربية وأكثر من ٤ آلاف طبيب لمناقشة أخر التطورات والتوصيات بكل ما يخص تشخيص وعلاج الأورام برعاية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على الأنور عميد كلية طب عين شمس، وبحضور رؤساء الجمعيات العالمية والمحلية، والجهات البحثية المختصة بعلاج الأورام على رأسهم مدير الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) لأول مرة بمصر بالمؤتمر السادس عشر لأورام الثدى والنساء.