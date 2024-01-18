خريطة قطع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لمدة 14 ساعة السبت المقبل

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن بعض المناطق التابعة لشبكات مصر الجديدة (الشيراتون بالكامل - الملتقى العربي - الكلية الحربية)، وبعض مناطق مدينة نصر (الرقابة الإدارية - أرض الجولف - مساكن رامو - الإمداد والتموين - رابعة الاستثماري - إسكان التوفيق - سيتي ستار - المنطقة السادسة) وبعض مناطق الحي العاشر (المنطقة العاشرة - الواحة - صقر قريش - مدينة الأمل).

وقالت الشركة، في بيان اليوم الخميس، إن ذلك سيكون اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 20-1-2024 وحتى الساعة الثانية عشر مساء نفس اليوم.

وأرجعت الشركة السبب إلى أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم بشارع عبد الحميد بدوي أمام الكلية الحربية.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.



وتخطط الشركة للدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.