الطقس اليوم.. أجواء شتوية مشمسة نهارًا وبرودة شديدة ليلًا

كتب- محمد نصار:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه تسود اليوم الخميس أجواء شتوية مشمسة الأنحاء كافة.

وأضافت الأرصاد، في بيان، أنه يسود اليوم طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأشارت الهيئة إلى أن الأجواء تبقى شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع اليوم الخميس سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فهي كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 25 درجة مئوية.