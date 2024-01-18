"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 360 ألف طن قمح روسي وفرنسي

القاهرة - أ ش أ

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال ممارسة عالمية على شراء 360 ألف طن قمح روسي وفرنسي.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، موضحة أن الشحن من 15 إلى 30 مارس المقبل.