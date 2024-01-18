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"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 360 ألف طن قمح روسي وفرنسي

03:02 ص الخميس 18 يناير 2024

أسعار السلع الأساسية

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القاهرة - أ ش أ

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال ممارسة عالمية على شراء 360 ألف طن قمح روسي وفرنسي.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، موضحة أن الشحن من 15 إلى 30 مارس المقبل.

هذا المحتوى من

Asha
أسعار السلع الأساسية الهيئة العامة للسلع التموينية وزارة التموين قمح روسي

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