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خبير اقتصادي: وجود سعرين للصرف يقلل تحويلات العاملين بالخارج

10:53 م الأربعاء 17 يناير 2024

الدكتور مدحت نافع أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي

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كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور مدحت نافع أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي، إن التضخم عقاب جماعي، فحينما ينفلت يحدث ارتفاع كبير في الأسعار.

وأضاف نافع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": ،اليوم الأربعاء حينما يكون التضخم في المتوسط 38% خلال العام الماضي، فإن المستثمر لا يكون راغبا في دخول السوق المصري".

وأكمل نافع:"مصادرنا من الدولار معروفة، فهي الصادرات والسياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والمشكلة تكمن في أن هناك عوامل خارجية تهدد هذه المصادر، حيث بدأنا نفقد نحو 30% من الإيرادات ونتمنى أن تكون أزمة مؤقتة، ولن نستفيد من تحويلات العاملين طالما هناك سعر بعيد عن السعر الرسمي".

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وجود سعرين للصرف الدكتور مدحت نافع تحويلات العاملين بالخارج التضخم عقاب جماعي

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