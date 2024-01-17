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BBC

"الاتصالات" يكشف تفاصيل منح المصرية للاتصالات رخصة خدمات الـ5G

10:09 م الأربعاء 17 يناير 2024

المهندس محمد إبراهيم

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كتبت -داليا الظنيني:

كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي للاتصالات، تفاصيل منح المصرية للاتصالات رخصة خدمات الـ5G لمدة 15 سنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم، أنه تم منح رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس لشبكات المحمول، لافتا إلى أن الرخصة تكون مدتها 15 سنة؛ لمواكبة التطور التكنولوجي في المناطق وتحسين الشبكة في كل المحافظات.

وأوضح أن تحديث الخدمات الجديدة يساعد على تطوير الخدمات وتحسن جودة الإنترنت؛ لمواجهة استخدام البيانات العالي، مشيرا إلى أن قيمة رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس بلغت 150 مليون دولار.

وأشار إبراهيم إلى أن أسعار الإنترنت ارتفعت بسبب أنه منذ 2017 لم تحدث زيادة في الأسعار، وتم رفعها بسبب غلاء أسعار المكونات وأسعار الدولار، والنسبة الإجمالية للزيادة على الباقات خاصة ذات الشريحة العليا لا تتعدى 10%.

وأوضح أن الجهاز القومي للاتصالات هو الذي يحدد قيمة الزيادة بالتنسيق مع شركات المحمول، معلقا أن خدمات الاتصالات ستكون أفضل مما كانت عليه السنوات الماضية.

وتابع رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي للاتصالات: سيكون هناك تحسن في الخدمة، فى إطار حرص الحكومة المصرية على إتاحة التكنولوجيات الحديثة للمؤسسات والأفراد من خلال الشركات العاملة فى مصر، مختتما: الرخصة تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي، وعلى ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق رخصة خدمات الـ5G تشغيل خدمات الجيل الخامس

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