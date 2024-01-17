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BBC

خبير اقتصادي يكشف كواليس خروج "الشايع الكويتية" من بعض علاماتها في مصر

09:54 م الأربعاء 17 يناير 2024

الدكتور مصطفى بدرة

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كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، تداعيات خروج مجموعة الشايع من بعض علاماتها التجارية في مصر.

وأكد الدكتور مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن مجموعة الشايع تتخارج من بعض علاماتها التجارية في مصر بسبب أزمة الدولار رغما عنها.

وأشار بدرة إلى أن المجموعة لديها أكثر من 50 ألف عامل في المنطقة، وتقول البعض على أن هناك مشكلات في السوق المصري أمر يضر بالاقتصاد المصري، مؤكدا أن هناك بعض المستثمرين يتخارجون من الاقتصاد وخاصة في الذهب، معلقا: لابد من صدور بيان يعلق على تخارج مجموعة الشايع من مصر.

وأوضح بدرة أن هناك مشكلات في تحويل الأرباح بالعملة الصعبة، لأنه يحاسب عليها في دولته، وهذه المشكلة تواجه المستوردين بسبب العملة الصعبة، مضيفا أنه لابد من زيادة الاستثمار وتوفير العملة الصعبة.

وأشار بدرة إلى أن سعر الدولار في السوق السوداء ليس حقيقيا وهذا لعب تجار، مضيفا: هناك مطور عقاري في مصر يبيع الوحدات السكنية بالدولار.

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