عضو الشعبة يكشف أسباب ارتفاع سعر الذهب

كتبت - داليا الظنيني:

كشف عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب، أن هناك 3 عوامل رئيسية تحدد سعر الذهب في السوق سواء الارتفاع أو الانخفاض.

وأضاف عضو شعبة الذهب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن أول العوامل هي البورصة العالمية للذهب والتي تشهد حاليا حالة من عدم الاستقرار في الأسعار نتيجة الأحداث العالمية مما يؤثر على السوق المحلي، بالإضافة إلى سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأشار المغربي، إلى أن العرض والطلب أبرز العوامل التي تتحكم في سعر الذهب بالسوق المحلية، موضحا أن زيادة الطلب على شراء الذهب يقابله انخفاض في المعروض مما يؤدي لارتفاع الأسعار.

ونفى عمرو المغربي، ما يتردد عن عدم توافر الذهب في الأسواق، قائلا: استحالة أن فيه حد لا يجد ذهب في محالات الصاغة.

وأكد ، أن سعر الذهب عيار 21 سجل في السوق المحلية 3370 جنيها، مؤكدا أن سعر الذهب مرتفع جدا مقارنة بالفترات الماضية.

وأكمل أن الذهب رغم ارتفاع سعره إلا أنه يُعد الملاذ الآمن للحفاظ على قيمة الأموال في ظل حالة الاضطراب التي يشهدها السوق، مؤكدا أن الذهب استثمار على المدى الطويل وليس القصير.

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