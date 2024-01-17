الحكومة تسمح بالتنقيب عن البترول بمنطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية

كتب- محمد سامي ومحمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "ابكس انترناشيونال إينري هولدنجز II"، وشركة "اينا – اندستريا نافتا دي – دي".

وأضاف مجلس الوزراء، وفق بيان الأربعاء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن ذلك يأتي؛ للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية، وذلك بما يسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات لاستمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.

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