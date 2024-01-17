نقيب الزراعيين يتوقع ارتفاع اسعار اللحوم الفترة المقبلة

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، تفاصيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير القطاع الزراعي والاهتمام بفكرة التصنيع الغذائي.

وأضاف خليفة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن ملف الأمن الغذائي قضية تهم العالم أجمع ومصر بصفة خاصة، باعتباره الملف الأهم في الاستثمار المصرى، موضحا أنه من المتوقع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أن الدولة تسير على نهج استيراد اللحوم من الخارج.

وأوضح خليفة أن الشراكة الزراعية بين مصر ودول إفريقيا توطد العلاقات بينهما، مبينا أن المشروعات المشتركة مع إفريقيا سيتولاها القطاع الخاص المصري مستقبلا.

وأكد خليفة أن الحكومة تعمل على إزالة المعوقات أمام المستثمر الزراعي، من خلال استصلاح الأراضي وتسهيل إجراءات التصادير، مختتما: أكبر التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار هو التغير المناخي، وهذا الأمر خارج عن إرادة الإنسان.

اقرأ أيضا:

حمولتها 82 ألف طن.. وزير النقل يستعرض مميزات السفينة "وادي العريش"