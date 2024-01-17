إعلان

BBC

مجلس الوزراء يوافق على قرار جديد بشأن مزارع الإنتاج الحيواني

07:04 م الأربعاء 17 يناير 2024

اجتماع رئيس مجلس الوزراء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي ومحمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على إضافة نشاط مزارع الإنتاج الحيواني (تربية، وتسمين)، ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الخاص بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية، بذات المدة والشروط.

وأضاف مجلس الوزراء، وفق بيان الأربعاء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الموافقات تأتي؛ استجابة لما ورد من العديد من الطلبات المقدمة من أرباب مزارع الإنتاج الحيواني؛ للاستفادة من قرار المجلس المُشار إليه.

وأوضح المجلس، أنه وافق على مد مدة سريان قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، لمدة سنتين إضافيتين، اعتبارا من يناير 2025 حتى نهاية ديسمبر 2026.

اقرأ أيضًا:

خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية – مستند

تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات

مجلس الوزراء مزارع الإنتاج الحيواني الدكتور مصطفى مدبولي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مجلس الوزراء يستعرض حزمة الحوافز الاستثمارية المقترحة لقطاع الرعاية الصحية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

. شعبة السيارات توضح هل وصل سعر دولار السيارات إلى 60 جنيهًا
* سعر الدولار في السوق السوداء يقفز فوق 59 جنيها لأول مرة بمصر
* الرئيس السيسي يحذر من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة