جريمة نكراء.. عالم أزهري يكشف حكم تأخير الصلاة بسبب ضغط وكثرة العمل - فيديو

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور ربيع الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر، إن ضغط وكثرة العمل ليس عذرا لتأخير الصلاة عن وقتها، مشددا على أن تأخير الصلاة على وقتها جريمة نكراء.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "مع الناس" على فضائية الناس، أن المولى عز وجل قال في كتابه الكريم"فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون"، وأكد العلماء أن السهو هو تأخير الصلاة عن وقتها، وقال جلا وعلا في موضع آخر "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا"، والغي هو واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه كما قال بن عباس، وقال رضي الله عنه ليس معنى أضاعوا الصلاة أي تركوها بالكلية بل أخروها عن أوقاتها".

وشدد الأستاذ بجامعة الأزهر، على أنه لا يجوز شرعا جمع الصلاة وأدائها في نهاية اليوم بسبب كثرة وضغط العمل.

جاء ذلك في رده على متصل يعمل بأحد محال الحلويات، ويضطر بسبب ضغط وكثرة العمل إلى جميع الصلوات وأدائها في نهاية اليوم.