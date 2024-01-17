"النيل للطيران": استحوذنا على أكثر من 5% من الحركة بمطار القاهرة في 2023

كتب- محمد عبيد:

قال ريتشارد تان، الرئيس التنفيذي لـ"النيل للطيران"، إن الشركة نجحت في الاستحواذ على أكثر من 5% من حركة المرور الدولية في مطار القاهرة الدولي خلال العام الماضي، وتسهم وتدعم الاقتصاد المصري بجلب السياح من مختلف دول العالم والعملات الصعبة من خلال التشغيل، في إطار الجهود التي تتبناها وزارة الطيران المدني من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى مصر .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة، اليوم الأربعاء، للإعلان عن فتح خطوط طيران جديدة لجذب السياحة والركاب إلى القاهرة .

وقال ريتشارد إن وزارة الطيران المدني والحكومة المصرية تقوم بدعم الطيران المدني، وتم تطوير المطارات بشكل كبير، كما تستمر أعمال التطوير خلال الفترات المقبلة، وتقوم الوزارة بالتخطيط لجذب أكبر حركة ركاب، وكذلك يتم التخطيط لتطوير الشحن الجوي بقرية بضائع كبيرة؛ وهي صناعة ثانية مربحة بجانب حركة الركاب .

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ"النيل للطيران" أن الشركة سوف تركز خلال الفترة القادمة على إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وبالتحديد في الإمارات والسعودية؛ بما يخدم ويدعم الاقتصاد المصري، وسوف يتم دعم الشركة بطائرات جديدة لتواكب الحركة الجوية وحجم الزيادة في الركاب المتوقعة .

وتابع ريتشارد بأن الشركة بدأت رحلاتها بتأجير طائرات في مارس 2011 مع طائرتي إيرباص A320، وتم التوسع بضم 4 طائرات بحلول عام 2015، والآن نقوم بتشغيل رحلات مجدولة إلى أكثر من 20 وجهة دولية، بالإضافة إلى رحلات داخلية، ونقوم بتشغيل رحلات تأجير إلى العديد من الدول؛ مثل إسبانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا .

وأشار ريتشارد إلى أن الشركة سوف تركز على منطقة الصعيد خلال الفترات القادمة، وزيادة الرحلات إلى هناك؛ بسبب الإقبال الكبير من الركاب، وسوف يتم تشغيل رحلات إلى العلمين خلال الصيف المقبل؛ بسبب زيادة الحركة ورغبة السياح في السفر إلى المدينة الجديدة، بجانب المصريين، وجار التنسيق الآن لتشغيل رحلات إلى هناك .