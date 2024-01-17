تسيير خط طيران جديد بين "القاهرة" و"نجران" الأسبوع المقبل -تفاصيل

كتب- محمد عبيد:

وافقت سلطة الطيران المدني المصري، على تسيير خط طيران جديد لشركة "النيل للطيران"، يربط بين "القاهرة" و"نجران" بالمملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تتبناها وزارة الطيران المدني؛ من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى مصر، لتعزيز القدرات التنافسية لقطاع الطيران على المستويَين الإقليمي والدولي؛ بما يعزز من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي المصري .

صرح بذلك ريتشارد تان، الرئيس التنفيذي لشركة "النيل للطيران"، قائلًا تبدأ أولى الرحلات اعتبارًا من ٢٤ يناير الجاري، بواقع رحلتَين أسبوعيًّا يومَي (السبت والأربعاء) شتاءً، وثلاث رحلات أسبوعيًّا صيفًا أيام (السبت والإثنين والأربعاء)؛ بما يتماشى مع خطة الدولة لفتح أسواق جديدة لجذب مزيد من الحركة السياحية والتجارية، علمًا بأن "النيل للطيران" تعتبر الناقل الوحيد لرحلات طيران مباشرة بين القاهرة ونجران بالمملكة، ومع افتتاح الخط الجديد يصبح عدد النقاط التي تصل إليها "النيل للطيران" بالمملكة العربية السعودية؛ ١٣ نقطة .