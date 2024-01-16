"الزراعة" تنظم يومًا حقليًا للاطلاع على نتائج أصناف الطماطم ببرنامج إنتاج تقاوي الخضر

كتب- أحمد مسعد:

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يومًا حقليًا بمحافظة الفيوم، في إطار التعاون مع الشركات العالمية بالبرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة الدائمة للبرنامج، والتقييم المستمر لكافة نتائجه ومخرجاته من الهجن والأصناف، للتأكد من جودتها، للتوسع في إنتاجها وإتاحتها للمزارعين بأسعار مناسبة.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء- أن فعاليات اليوم الحقلي شملت الوقوف على خمسة أصناف متميزة من تقاوي الطماطم لإحدى الشركات العالمية، تم زراعتها في حقل أحد المزارعين بالفيوم.

من جانبه.. قال رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة مجدي عبدالله إنه تم التعاون ضمن البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر مع عدد من أشهر الشركات العالمية المتخصصة بمجال إنتاج تقاوي هجن أصناف الخضر خاصة الطماطم، والفلفل والخيار من دول فرنسا، والبرازيل وإسبانيا.

وأضاف أنه تم التنفيذ على هجن الطماطم بعدد من الحقول، حيث تم اختيار أفضل 5 أصناف من الطماطم من بين 14 صنفا للشركات العالمية تم تقييم جميعها على مدار ثلاثة أعوام، وتم زراعة الأصناف الخمسة المختارة في ثلاثة مواقع مختلفة من بينها هذا الحقل بالفيوم، حيث تشمل هجن طماطم سلكية، والتي تمتاز بإنتاجيتها العالية ذات القيمة التصديرية المهمة والمواصفات القياسية الممتازة.

وأوضح أن وزارة الزراعة وفرت للمزارع صاحب الحقل تقاوي تلك الأصناف لزراعتها بالطرق التي اعتاد عليها؛ للإطلاع على النتائج والمقارنة ببعض الأصناف المنزرعة لديه، كما كان هناك متابعة مستمرة من خلال فريق عمل من وزارة الزراعة والمعاهد البحثية المختصة من معهد بحوث البساتين، ووقاية النباتات، وأمراض النباتات، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي.

وأكد رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور عادل عبدالعظيم تسخير كافة جهود وإمكانيات المركز، والباحثين العاملين به، لتنفيذ خطة الدولة المصرية، ودعم جهودها تحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بملف تقاوي الخضر وتوفيرها محليًا للمزارعين، لافتًا إلى أن البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر يستهدف تقليل فاتورة استيراد بذور الخضر من الخارج وتوفيرها محليًا للمزارعين بأسعار مناسبة وبجودة وإنتاجية عاليتين؛ للمساهمة في زيادة دخولهم، ورفع مستوى معيشتهم.

وتابع أن مركز البحوث الزراعية خلال الفترة المقبلة سيكون داعمًا أساسيًا من خلال محطاته المنتشرة بجميع المحافظات للبحوث والتجارب والتقييم المستمر، وتقديم المشورة والدعم لكافة المزارعين، لإنجاح المشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر والتوسع فيما وصل إليه من نتائج إيجابية مبشرة.. لافتا إلى أنه سيتم العمل على تسجيل وإكثار الأصناف التي تم تقييمها وأثبتت كفاءتها لتوفيرها للمزارعين.

وثمن الحضور من المزارعين وممثلو الشركات العاملة بمجال تقاوي الخضر، النتائج المبشرة للأصناف الخمسة من هجن الطماطم، والتي تم زراعتها، نظرا لإنتاجيتها العالية، ومقاومتها للأمراض، فضلا عن توافقها مع كافة المواصفات التصديرية.