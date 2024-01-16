"حياتك عشان تبنيها".. تفاصيل مشروع تخرج للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

كتب- إسلام لطفي:

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وفي إطار تمكين ودعم الشباب المبدع، عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، مشروعَ تخرج لعدد 6 طالبات مبدعات من كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (فرع القرية الذكية)، والذي خصصوه لمناقشة مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال إعلانات تلفزيونية وإعلان للراديو، وتم تنفيذه تحت رعاية وزارة الهجرة.

وأعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن سعادتها بأفكار الشابات المبدعات اللاتي اخترن ملفًّا من أصعب الملفات؛ وهو ظاهرة يعانيها أغلب دول العالم، لتنفيذ حملة توعوية من خلال إعلانات تليفزيونية وإعلان للراديو، مشيدةً بالرسائل التي تضمنتها الإعلانات وحرصهن على أن تصل إلى الجمهور المتلقي ببساطة، وهن: سلمى مصطفى سالم أحمد سالم- سلمى محمد حسن عبد الجواد- جنا محمد سامي محمد هيكل- داليا أشرف محمد عبدالوهاب- رانا حسن إبراهيم أحمد محمد- ميار محمد مصطفى عبد الجواد.

وأضافت السفيرة سها جندي أنه تم تنفيذ المشروع تحت رعاية وزارة الهجرة؛ ليكون جزءًا أساسيًّا من حملتها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن تجسيده روحَ الابتكار لدى الشباب، بما يؤكد دعم الوزارة للشباب دائمًا، بالإضافة إلى أن مشروع التخرج يتضمن رسائل مهمة لها دور في توعية شبابنا بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة لهم بوطنهم أو السفر بشكل يحفظ لهم حياتهم.

ولفتت السفيرة سها جندي إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها مصر والفرص الاستثمارية الواعدة التي من الممكن أن يستغلها الشباب في ظل التيسيرات التي تم توفيرها لتشجيعهم على تنفيذ مشروعاتهم الخاصة على أرض وطنهم، لإثنائهم عن فكرة الهجرة غير الشرعية، مشيرةً إلى أن مصر مليئة بالشباب المبدع الذي من الممكن الاستفادة منه في القضايا الوطنية المهمة بأفكار خارج الصندوق.

وكانت السفيرة سها جندي قد التقت الطالبات وأشادت بأفكارهن وجهدهن المبذول لتصل الرسائل للشباب بشكل مباشر حتى تسهم في توعيتهم بمخاطر تلك الظاهرة التي تؤدي إلى القضاء على حياتهم.

وتم إطلاق مبادرة "مراكب النجاة" في عام 2019، للتوعية المجتمعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات، التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة.

لمشاهدة الحملة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر الروابط التالية: