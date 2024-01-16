إعلان

BBC

وزير التموين: لم يحدث غلق لمخبز وهو الوحيد في قرية

07:25 م الثلاثاء 16 يناير 2024

الدكتور علي المصيلحي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن ما "كل ما يشغله هو السعي لخدمة المواطن".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب؛ لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة الموجهة له، بشأن غلق المخابز وعدم فتح أخرى جديدة.

وأضاف: "نحن دولة دستور وقانون وقرارات وزارية، ويوجد قرار وزاري ينظم فتح المخابز منها المتوسط العام في المنطقة".

وأوضح وزير التموين، أنه لم يحدث غلق مخبز وهو الوحيد في قرية، وإذا كانت هناك عقوبة غلق في القرية التي بها مخبز واحد لم يتم إغلاقه، مضيفًا: "هناك بعض أصحاب المخابز بيشتغلوا شمال وعقوبة الغلق هي السبيل الوحيد لردعهم، فلا يوجد عقوبة حقيقية مؤثرة إلا الغلق مع هذه الحالات".

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين مجلس النواب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس البورصة السلعية: طرح 243 كيلو من سبائك اللوط "الذهب والفضة" بـ 344 مليون جنيه

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

رسميًا.. انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي .
* الصغرى 11 بالقاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)
* بسبب شح الدولار.. بنوك توقف خدمة السحب النقدي خارج مصر من "كريدت كارد"