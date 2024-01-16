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BBC

أول تعليق من وائل الدحدوح بعد دخوله مصر: "أتمنى انكشاف الغمة"

06:17 م الثلاثاء 16 يناير 2024

الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

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القاهرة - مصراوي:

قال الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، إنّه يتمنى أن تتوقف المعاناة ويحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه بمساعدة مصر وجميع دول العالم الإسلامي، مشيرًا إلى أنه في رحلة علاج، متمنيًا من الله سبحانه وتعالي يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة.

ودعا "الدحدوح"، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، الله بأن يعين الشعب الفلسطيني ويحصل على حقوقه بمساعدة مصر وقطر وكل العالم الإسلامي، لافتًا إلى أنه سيعود إلى عمله بعد رحلة العلاج.

وتابع أنه يثمن أي جهد تقوم به الدولة المصرية وباقي الدول التي تسعى لدعم حقوق شعبنا وتنتهي هذه الحرب والآلام والأوجاع التي يعيشها الفلسطينيين.

وائل الدحدوح قناة القاهرة الإخبارية الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

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