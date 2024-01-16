وزير التموين ردا على قضايا الفساد بالوزارة: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"

كتب- نشأت علي:

علق الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على ما أثاره نواب البرلمان بشأن قضايا الفساد في وزارة التموين، قائلًا إن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

وأوضح الوزير، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن هناك لجنة عليا لشئون العاملين هي المعنية باختيار العاملين بالوزارة، وعند نجاح المتقدمين يتم عرضهم على الجهات الرقابية المعنية.

وقال المصيلحي: "نحن وزارة نخدم نحو 64 مليون بني آدم ونقوم بتوفير السلع الأساسية لهم، ومن يقوم بطعنها ووصفها بالفساد أنا لست حكما في هذا الأمر، والشكر لكل من يصلح".