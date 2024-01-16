وزير التموين: التسعيرة الجبرية قد تؤدي لاختفاء السلع

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تطبيق التسعيرة الجبرية قد يؤدي إلى اختفاء السلع، خاصة وأن الدولة بعد الثمانينات طبقت حرية التجارة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة للوزير حول مشكلة الخبز وبطاقات التموين، وارتفاع الأسعار.

وفيما يخص عدم فتح مخابز جديدة، أوضح وزير التموين، أن هناك شروطًا تم وضعها لفتح المخابز منها المناطق المحرومة والمناطق الجديدة، على ألا يقل عدد السكان عن 2500 أو 3 آلاف مواطن، فضلًا عن عدم زيادة متوسط الخبز في المنطقة عن 3.2 رغيف.