توجيهات وقرارات عاجلة من محافظ الجيزة مع بدء امتحانات الشهادة الإعدادية غداً

كتب- محمد أبو بكر:

انتهت محافظة الجيزة من استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023/ 2024.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن ماراثون الامتحانات يبدأ غداً الأربعاء الموافق 17 من يناير 2024 وينتهي في 24 من يناير الجاري.

وأوضح راشد أنه بلغ عدد المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية ٢٠٠ ألف و٨٥ طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام (٦٩٨) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية.

وكلَّف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية، بتكثيف الاستعدادات؛ لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات ومتابعة جهود رفع كفاءة النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، ومنع وجود الإشغالات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت؛ لتهيئة بيئة مناسبة تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

ووجّه محافظ الجيزة مديرية التربية والتعليم، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وتهيئة المدارس؛ لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب.

وشدد راشد على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشؤون الصحية؛ لتوفير جميع الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكل الإجراءات اللازمة.

وأكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على مدير الإدارات التعليمية، بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

وشدد سلومة على توفير الأثاث اللازم، وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود أية مشكلة تحتاج إلى تدخل الإدارة أو المديرية.