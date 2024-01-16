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BBC

جماعة الحوثي تستهدف سفينة جديدة في البحر الأحمر

02:18 م الثلاثاء 16 يناير 2024

هجمات الحوثيين

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مصراوي

نقلت وكالة رويترز عن هيئة التجارة البحرية البريطانية قولها، بورود تقرير عن حادثة على مسافة 100 ميل بحري شمال غرب الصليف باليمن.

وقال مصدر ملاحي يمني قوات جماعة أنصار الله الحوثيين، استهدفت سفينة جديدة اليوم في البحر الأحمر.

وفيما سبق قال المتحدث العسكري للحوثيين، إننا نفذنا عملية استهدفت سفينة أمريكية بخليج عدن انتصارا لغزة وردا على العدوان الأمريكي على بلدنا.

وأضاف المتحدث العسكري، أن السفن الأمريكية والبريطانية أهدافا عسكرية ضمن أهدافنا، موضحا أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة.

وتابع المتحدث العسكري، أننا مستمرون في عملياتنا العسكرية بالبحر الأحمر حتى يتوقف العدوان على غزة، مؤكدا على حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

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