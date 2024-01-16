رئيس البرلمان ينفعل على أحد النواب: دفاعك عن الحكومة غريب وغير مقبول

كتب- نشأت علي:

انتقد المستشار حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، أحد أعضاء المجلس، والذي حاول منح الفرصة لوزير العدل للحديث على الرغم من رفض مقترحه بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

وقال رئيس البرلمان: غير مقبول أن يقف عضو بالمجلس ليطلب الكلمة للوزير خلال الجلسة العامة، هذا أمر غريب أرجو الانتباه، نتعاون مع الحكومة من أجل مصلحة الوطن.

وأضاف: الدستور وهو أعلى قاعدة قانونية في الدولة أوجب علينا أن نكون في مواجهة الحكومة عند اللزوم لمصلحة الشعب، ليس مطلوب من أحدكم أن يدافع عن الحكومة، الحكومة تدافع عن نفسها.

وواصل رئيس مجلس النواب، انتقاداته لبعض النواب، قائلا: "للأسف الشديد هذا الأمر يثير الشكوك صراحة".

وقال حنفي جبالي: لأول مرة أنفعل في الحديث، مشددا على الأعضاء ضرورة الالتزام ببنود اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وتابع رئيس مجلس النواب: كما يجب على النواب الالتزام باللائحة الداخلية، يجب أيضا على الحكومة الالتزام بها وهي قانون.