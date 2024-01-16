ألف طن زيت صويا و500 "عباد".. تفاصيل ممارسة توريد زيت خام لصالح "القابضة للصناعات الغذائية"

كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية ممارسة رقم 10 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣؛ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (1000 طن زيت صويا، و500 طن زيت عباد).

ونوهت الهيئة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، بأن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها؛ والتسليم خلال الفترة من 20 فبراير إلى 16 مارس 2024.

وأفادت الهيئة العامة للسلع التموينية أن جلسة فض المظاريف والبت ستكون يوم السبت الموافق 20 يناير 2024، الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بشارع قصر العيني، وباقي الشروط والمواصفات طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بمقر هيئة السلع التموينية بقصر العيني.