رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يوجه رؤساء المناطق بمتابعة الامتحانات من داخل اللجان

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

انطلقت صباح الثلاثاء 16 يناير، لطلاب وطالبات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وبدأ أول أيام امتحانات نصف العام بمادتي الفقه والنحو والصرف للشهادة الإعدادية، والقرآن الكريم والدراسات الاجتماعية لطلاب الابتدائية.

في الوقت نفسه، يتابع الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية على مستوى الجمهورية، من خلال غرفة العمليات.

وأصدر رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعليماته لرؤساء المناطق على مستوى الجمهورية، بمتابعة الامتحانات أولا بأول بجميع اللجان، والتأكد من تنفيذ تعليمات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بشأن توفير أجواء هادئة للطلاب، وتذليل أي عقبات تواجههم أو تواجه القائمين على العملية الامتحانية.

ووجه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وكلاء القطاع بمتابعة امتحانات نصف العام ورفع تقارير إليه أولًا بأول عن العملية الامتحانية.