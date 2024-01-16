توجيه عاجل من رئيس الوزراء بشأن تسليم وحدات R3 بالعاصمة الإدارية للموظفين

كتب- محمد سامي:

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بسرعة اتخاذ مختلف الإجراءات المتعلقة بالوحدات السكنية المتاحة للتخصيص بالحي السكني R3 للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن سعادته وفخره بنجاح انتقال 50 ألف موظف إلى المقار الجديدة لمؤسسات الدولة بالحي الحكومي، دون أن يُضار موظف، وهو المبدأ الذي أرسته الدولة المصرية منذ إقرارها لخطة الإصلاح الإداري في عام 2014، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير حزمة حوافز للموظفين المنتقلين للعاصمة، والتي تنوعت بين الاختيار بين بدل انتقال نقدي يُصرف شهريًا، أو الحصول على وحدة سكنية في حي زهرة العاصمة بمدينة بدر، أو بالحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بجانب الدعم المقدم للموظف والمتمثل في تخفيض قيمة اشتراكه في نادي النادي بنسبة 50%.

وأشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من تسكين المرحلة الأولى لإسكان الموظفين، بواقع ما يقرب من 10 آلاف وحدة سكنية بحي زهرة العاصمة بمدينة بدر الملاصقة للعاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم تسليم المرحلتين الثانية والثالثة في غضون الفترة القليلة القادمة.

وفي ذات السياق، أوضح مدبولي أن حي R3 هو أول حي سكني تم إنشاؤه في العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا أنه يشتمل على أكثر من 24 ألف وحدة سكنية، بمختلف المستويات، تم بيعها بالكامل تقريبًا، وإذا تم اعتبار أن متوسط عدد أفراد الأسرة المقيمة في الوحدة الواحدة يبلُغ نحو 4 أفراد، فذلك يعني أن حوالي 100 ألف مواطن مصري سيستقرون بذلك الحي.

ووجه رئيس الوزراء، الشكر للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على حُسن وجودة إدارة ملف نقل الموظفين والذي اتسم بالنزاهة والشفافية والحوكمة، كما أشاد بجهود الجهاز في تنفيذ الكثير من متطلبات الإصلاح الإداري بالدولة، والتي مهدت لانتقال سلس لمؤسسات الدولة المركزية بموظفيها، فلم يُضار موظف أو تتأثر خدمة جراء عملية الانتقال، وأصبحت المؤسسات تعمل بكفاءة من العاصمة الإدارية الجديدة، مدعومة بموظفين أكفاء تم تدريبهم ورفع كفاءتهم عبر خطة تدريبية تُلبي مختلف احتياجات الموارد البشرية وأيضاً حاجة العمل، نفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع الوزارات ذات الاختصاص في البرامج التدريبية المتخصصة.

كما أكد "مدبولي" أن نجاح انتقال المؤسسات بموظفيها هو أحد ثمار الإصلاح الإداري الذي نفذته الدولة المصرية بدءًا من عام 2014.

ومن جانبه، وجه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الشكر لرئيس الجمهورية على توفير كل الدعم لجهود الإصلاح الإداري ووضعه على أولويات الدولة المصرية، كما وجه الشكر لرئيس الوزراء على متابعته الدقيقة لتفاصيل ملف الإصلاح الإداري، وخاصةً فيما يتعلق بملف الانتقال للعاصمة الإدارية.

وأكد الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز يُولي أهمية كبيرة لبناء وتكامل قواعد البيانات والذي أسهم في التحول الرقمي للخدمات المقدمة من الجهاز، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ المحور الرابع من خطة الإصلاح الإداري، حيث تمكن الجهاز من رقمنة أغلب خدماته بشكل عام، وإدارة ملف الانتقال للعاصمة الإدارية بشكل خاص، حيث تم تصميم تطبيق إلكتروني للتواصل مع جميع الموظفين المنتقلين للعاصمة، وتقديم الخدمات المخصصة لهم، وهو ما أسهم في تيسير التواصل معهم، وتلبية متطلبات انتقالهم بشكل مرن دون أن يُضار موظف.

وفيما يتعلق بوحدات الحي السكنى R3، قال الدكتور صالح الشيخ، إن الجهاز قام بإرسال الرسائل النصية مساء أمس، لكافة الموظفين الراغبين في الحصول على وحدات R3 والذين قاموا بسداد قيمة جدية الحجز، متضمنة بيانات الوحدات المتاحة والبيانات المالية لكل وحدة على حده، والتي وردت للجهاز من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويمكن للموظفين الاطلاع على الوحدات وتحديد ما يُناسبهم.

وأضاف رئيس الجهاز أنه من المقرر أن يقوم الجهاز بإتاحة التخصيص على الموقع يوم السبت الموافق 27 / 1/ 2024 في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، على أن يُغلق يوم الاثنين الموافق 29/1/2024 في تمام الساعة 11:59 مساءً، علمًا بأنه سيتم التخصيص وفقًا لمبدأ أسبقية الحجز يوم 27 يناير الجاري بإتاحة اختيار كل موظف وحدة سكنية واحدة، ثم يتم استئناف باقي إجراءات السداد مع بنك التعمير والإسكان والاستلام من جهاز مدينة العاصمة.

كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد انتهى مؤخرًا من إجراءات تسليم المرحلة الأولى من الوحدات السكنية المقررة بحي زهرة العاصمة بمدينة بدر والبالغ عددها نحو 10 آلاف وحدة سكنية، ويعمل حاليًا على الانتهاء من إجراءات تخصيص باقي وحدات زهرة العاصمة للموظفين الراغبين.