وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية

كتب- محمد سامي:

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) التابعة للوزارة، حيث تواجد الوزير في الشركة باكرًا مع بداية يوم العمل وحضور العاملين إلى مقر الشركة وتوجّه مباشرةً إلى خطوط الإنتاج بالشركة لتفقدها.

وأكد الوزير، حرصه على استمرار أعمال المرور المفاجئ على الشركات والوحدات التابعة ليتابع بنفسه انتظام سير العمل بها على أرض الواقع وللتعرف على مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل ووضع الخطة اليومية للإنتاج وتطبيق معايير الجودة والتزام العاملين بارتداء مهمات الأمان وتطبيق مختلف آليات السلامة والصحة المهنية.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن هذه الجولة التفقدية المفاجئة ليست الأولى لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية حيث قام بأكثر من زيارة مفاجئة للشركة على مدار الشهور الماضية والتي كان آخرها بشهر سبتمبر الماضي والتي تم خلالها إصدار عدد من التوجيهات الوزارية لتطوير الأداء، حيث تابع مدى الالتزام بتنفيذ هذه التوجيهات التي أصدرها بالجولات التفقدية السابقة.

واستمع الوزير إلى عرض من المهندس مدحت شكري، رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، تضمن بيانات ومعلومات حول المؤشرات الخاصة بالأداء وحجم المبيعات والمستجدات المتعلقة بالمشروعات التي تنفذها الشركة ومدى الالتزام بتوقيتات تنفيذها بالمستوى الذي يليق بمكانة الإنتاج الحربي.

كما تم استعراض ما تم من أوجه للتطوير بالشركة بالفترة الأخيرة لزيادة الإنتاجية وتحسين الأداء مثل رفع كفاءة أحد المصانع بالشركة وهو مصنع الرزينات التي تعد الخامة الرئيسية لإنتاج البويات حيث كان هذا المصنع متوقفًا منذ أكثر من 10 سنوات وتم تطويره بواسطة شركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة، وأعمال رفع كفاءة مصنع اليورويا فورمالدهيد بالشركة (مصنع 81 الحربي) والتي تعد من أبرز المشروعات الحربية التي تم الانتهاء من تنفيذها خلال عام 2023.

وحرص الوزير على الحديث مع العاملين والإطلاع على ظروفهم المعيشية ومطالبهم وحثهم على الالتزام بواجباتهم المهنية والتكاتف معًا لبذل أقصى جهد ممكن لاستكمال الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة كإحدى الصروح الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لدعم ومساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية.

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أهمية انتهاز الفرص المتاحة في الفترة الحالية وتزايد الإقبال والطلب على منتجات الشركة (مصنع 81 الحربي)، مشيرًا إلى أن الشركة كانت واحدة من أفضل شركات الإنتاج الحربي المحققة لأرباح عن العام المالي الماضي ونجحت كذلك في أن تكون واحدة من أفضل شركات الإنتاج الحربي من حيث القدرات التصنيعية ولذا حرص الوزير على تكريمها بشهر نوفمبر الماضي خلال مناقشة الجمعيات العمومية الأخيرة عن العام المالي (2022/2023)، متوجهًا بالشكر والثناء إلى العاملين بالشركة على مجهوداتهم والتي لولاها ما كانت ستتواجد ضمن أفضل الشركات تحقيقًا للأرباح على مستوى الشركات التابعة للوزارة.

وحث الوزير، العاملين على تقديم المزيد من الجهد والعمل الدؤوب للحفاظ على هذا الإنجاز والسعي لحصول الشركة على المركز الأول خلال الأعوام المقبلة بين الشركات المحققة للأرباح والمتميزة من حيث القدرات التصنيعية على مستوى الإنتاج الحربي.

وخلال الجولة التفقدية المفاجئة لشركة "هليوبوليس للصناعات الكيماوية"، أصدر الوزير مجموعة من التوجيهات ركزت على أهمية تطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية داخل الشركة والحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية والالتزام بتخزين الأصناف بالمخازن المخصصة لها والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها وضرورة القيام بشكل دائم بمراجعة خطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة الدورية وإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني والتخلص من المخلفات بالطرق القانونية بصفة دورية.

وأوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) تقوم بتلبية مطالب القوات المسلحة المصرية من منتجاتها العسكرية وتقوم بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع عدد من المنتجات المدنية مثل (البويات بأنواعها، الفورمالدهايد، اليوريافورمالدهيد، الهكسامين، أقراص الوقود الجاف، كراسي الاستادات الرياضية، بودرة وعجائن الألومنيوم، نترات الصوديوم ونترات البوتاسيوم، اللاكيهات والورنيشات، البرايمرات)، وتضم الشركة أحدث المعدات والمعامل وأجهزة رقابة الجودة العالمية.

رافق وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الزيارة، المهندس إميل حلمي إلياس عوض، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.