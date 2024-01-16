المتحدث العسكري: إحباط محاولة تهريب مخدرات جنوب العوجة ومقتل مهرب وإصابة 6

كتب- محمد سامي:

أعلنت القوات المسلحة المصرية إحباط محاولة تهريب مخدرات جنوب منفذ العوجة ومقتل مهرب وإصابة 6 آخرين.

وقال العقيد أ. ح. غريب عبدالحافظ غريب المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة إنه: في إطار خطة عمل العناصر الأمنية المسئولة عن تأمين خط الحدود الدولية الشمالية الشرقية، تم إحباط عملية تهريب للمواد المخدرة جنوب منفذ العوجة تقدر بحوالي 174 كيلوجرام من المواد المخدرة مختلفة الأنواع.

أوضح أنه نتيجة لتبادل إطلاق النيران قتل مهرب وتم إلقاء القبض على 6 آخرين.

وأكدت القوات المسلحة على "كامل جاهزيتها من أجل الحفاظ على مقدرات هذا الوطن العظيم" .