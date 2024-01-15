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BBC

إيقاف أحمد عبد العزيز مقدم برنامج الوسط الفني

11:38 م الإثنين 15 يناير 2024

أحمد عبد العزيز

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أصدر طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، قرارًا بإيقاف أحمد عبدالعزيز مقدم برنامج الوسط الفني علي قناة الحدث اليوم لحين انتهاء التحقيق معه وذلك بناء على الشكاوى التي وردت للنقابة ضده وآخرها الشكوى المقدمه من نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارته.

بالإضافة إلى ما ورد بتقرير المرصد الإعلامي للنقابة الذى ذكر في تقاريره في الأيام القليلة الماضية عدة مخالفات رصدها ضد المذكور ورفعها لمجلس النقابة لاتخاذ ما يراه مناسباً.

وجاء وقرار نقيب الإعلاميين بإيقاف أحمد عبدالعزيز لحين انتهاء التحقيق معه ومواجهته بما هو منسوب إليه من مخالفات.

أحمد عبد العزيز طارق سعدة الوسط الفني نقابة الإعلاميين

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