شعبة المخابز تكشف ملامح مقترح إعادة تكلفة رغيف الخبز المدعم

كتبت- داليا الظنيني:

قال المهندس عبدالله غراب، رئس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن مقترح إعادة تكلفة رغيف الخبز المدعم يأتي في ضوء زيادة تكلفة العمالة، وأسعار الكهرباء والمياه والإيجار وغيرها من مستلزمات الإنتاج إضافة إلى هامش الربح.

وأوضخ أنه لم يتم تحريك سعر أجور العمالة أو مستلزمات الإنتاج أو هامش الربح منذ 4 سنوات تقريبًا في ضوء الطفرات السعرية الكبرى التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة.

وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "cbc"، مساء الإثنين، أن غلاء الأسعار في السنوات الأخيرة يؤدي إلى تكلفة أعباء كثير عن الأسعار التي كانت منذ 4 سنوات، مشددًا على أن مقترح إعادة تكلفة رغيف الخبز لا يؤثر على سعر الرغيف، ولن يكون هناك أي تأثير على المستهلك.

وتابع، أن سعر رغيف الخبز لن يتغير ولن يرفع سعر والدعم مستمر على رغيف الخبز، حتى يطمئن المواطن بشأن رغيف العيش، ولكن المقترح يتعلق بإعادة تكلفة رغيف الخبز، وما حدث من تغيير في أسعار التكلفة في ضوء غلاء الأسعار والتطورات التي شهدها السوق المصري في الفترة الأخيرة.

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