متحدث التعليم يكشف حقيقة تأجيل الامتحانات بسبب "الجديري المائي"

كتب- حسن مرسي:

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن حقيقة وقف بعض الامتحانات بسبب تفشي مرض "الجدري المائي"، بين بعض الطلاب قائلا إنه قبل أي امتحانات في أي مرحلة تعليمية يصدر قرارات بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد أي أمراض منتشرة.

وأضاف "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أنه تم رصد حالة مصابة بـ "الجدري المائي" في أحد المدارس، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل المدارس، إذ انه في حال وجود طالب يعاني من مرض ما يتم وضعه في لجنة خاصة أو في حال اعتذار طالب عن أداء الامتحان يمكن إجراؤه مع امتحانات الترم الثاني.

وشدد على أن الوزارة نفت انتشار حالات "الجدري المائي" بين الطلاب، وإنما الإجراءات احترازية، والامتحانات مستمرة بشكل طبيعي للغاية، ولا يوجد أي تأجيلات وما شابه ذلك.