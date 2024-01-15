رئيس اتحاد الصناعات: الثانوية العامة من الممكن أن تتحول لتدريب مهني



كتب-محمد أبو بكر:

قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن الثانوية العامة من الممكن أن تتحول لتدريب مهني، والمواطنون بدأ يتغير فكرهم ويشجعوا أولادهم على ذلك.

وأضاف "السويدي"، خلال مؤتمر 2030، أنه يجب الابتعاد عن فكرة التعيين في الحكومة، والتوجه إلى التدريب المهني.

وأعرب رئيس اتحاد الصناعات، عن سعادته بالمشاركة في مشروع مهني 2030.

واطلقت وزارة العمل، اليوم الاثنين، مشروع "مهني 2030" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويعقد المؤتمر الأول للتدريب المهني بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عددِ من الوزراء، ونواب في مجلسي النواب والشيوخ وممثلي منظمات عربية ودولية وأصحاب أعمال وعمال.