عبدالمنعم السيد: الإنتاج وتخفيض الواردات الحل الأمثل لإنقاذ الاقتصاد المصري

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات، أن الإنتاج وتخفيض الواردات الحل الأمثل لإنقاذ الاقتصاد المصري وحل الأزمة التي تعانيها الدولة سريعًا.

وقال في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير، عبر فضائية "صدى البلد"، إن الأزمة في الاقتصاد المصري تتمثل في الفجوة التمويلية وأن الحصيلة الدولارية الواردة أقل مما يخرج من الدولة المصرية سواء كانت فاتورة الواردات أو سداد الأقساط والديون والمستحقات المالية على الدولة.

وأوضح أن هذه الفجوة هي السبب في أزمة الاقتصاد المصري سواء التضخم أو زيادة الأسعار، أو نقص بعض المنتجات، مؤكدًا أنه يجب أن تتم إعادة هيكلة الاقتصاد.

وأضاف أن الدولة يجب أن تعمل بخطة عاجلة وأخرى آجلة لحل أزمة الاقتصاد المصري، موضحًا أن الخطة العاجلة تتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي أو الوصول لنسب عالية في بعض السلع مثل الزيت.

وأشار إلى أن الحلول العاجلة لحل أزمة الاقتصاد المصري خصوصًا من ناحية زيادة المساحات المزروعة من منتجات معينة ليس فيها أي صعوبة، مؤكدًا أن فاتورة الاستيراد والواردات تجاوزت 91 مليار دولار في العام الماضي رغم انخفاض حجم الاستيراد في مصر نتيجة زيادة التضخم.